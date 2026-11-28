Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle, Yeşilyurt Kent Konseyinin koordinasyonunda Malatya'nın kültür, sanat ve edebiyat birikimini geleceğe taşıyacak önemli bir adım atılıyor. Şehrin sanatçılarını, yazarlarını ve kültürsanat alanında faaliyet gösteren isimlerini bir araya getirecek Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi için başvurular başladı.

Malatya'nın köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve sanatsal değerlerini korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen proje, kentte kültür ve sanat alanında ortak bir platform oluşturmayı hedefliyor. Kurulacak meclis çatısı altında şairler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler, tiyatro sanatçıları ve kültürsanat alanında üretim yapan tüm isimlerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

REKLAM

Malatya'da yaşayan, sanat ve edebiyat alanında üretim yapan ya da yolu kadim şehir Malatya'dan geçen tüm sanatseverlerin davet edildiği oluşumla, Malatya'nın kültürel hayatına katkı sunacak çalışmaların ortak akıl ve iş birliği içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Malatya'nın kültürel kimliğinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi'ne katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 4 Aralık 2026 olarak açıklandı.

Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisi'nin kurulmasına sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kültürel ve sanatsal değerlerini yaşatmak, sanatçılarımızı, yazarlarımızı ve kültürsanat gönüllülerimizi ortak bir çatı altında buluşturmak adına önemli bir adım atıyoruz. Bu anlamlı çalışmaya verdikleri destek ve katkılardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür, Sanat ve Edebiyat Meclisimizin Malatya'nın kültürel hayatına yeni bir soluk getireceğine, sanatçılarımız arasında dayanışmayı artıracağına ve şehrimizin sanat birikimini gelecek kuşaklara aktaracağına inanıyorum. Malatya'nın kültür ve sanatına değer katmak isteyen herkesi bu ortak oluşumda yer almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.