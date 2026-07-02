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        Malatya'da belediye otobüsü şoförü içinde değerli eşyalar bulunan çantayı teslim etti

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'de (MOTAŞ) görevli otobüs şoförü Mehmet Aygün, toplu taşıma aracında unutulan ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Malatya'da belediye otobüsü şoförü içinde değerli eşyalar bulunan çantayı teslim etti

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'de (MOTAŞ) görevli otobüs şoförü Mehmet Aygün, toplu taşıma aracında unutulan ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantayı sahibine ulaştırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seferini tamamladıktan sonra araçta unutulan siyah çantayı fark eden Aygün, durumu Hareket Amirliği'ne bildirdi.

        Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi.

        İçerisindeki ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz olarak teslim edilen çanta, sahibine ulaştırıldı.

        Mehmet Aygün, saat 14.06'da seferine başladığını, güzergah turunu tamamladıktan sonra otobüste siyah bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, "Hemen fotoğrafını çekerek Hareket Amirliğimize bilgi verdim. Kısa süre sonra amirlik tarafından çantanın içerisinde ziynet eşyaları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ben çantayı hiç açmadım, içinde ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra çantayı alarak Hareket Amirliği'ne teslim ettim ve sahibine ulaştırılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

        Çantasını otobüste unutan Sultan Karvar ise yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Otobüsten indikten sonra çantamı unuttuğumu fark ettim. Karakola başvurdum. Kısa süre sonra MOTAŞ yetkilileri beni arayarak çantamın bulunduğunu söyledi. Çantam, içindeki tüm ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz şekilde bana teslim edildi. Gösterdikleri hassasiyet ve dürüstlük için MOTAŞ personeline gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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