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        TMO Malatya'da arpa ve buğday alımlarını sürdürüyor

        Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) arpa ve buğday alımlarını randevulu sistemle sürdürdüğünü belirterek, bu yıl yüksek rekolte beklendiğini ve ilde hasat edilen ürünlerin tamamının TMO tarafından alınacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        TMO Malatya'da arpa ve buğday alımlarını sürdürüyor

        Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) arpa ve buğday alımlarını randevulu sistemle sürdürdüğünü belirterek, bu yıl yüksek rekolte beklendiğini ve ilde hasat edilen ürünlerin tamamının TMO tarafından alınacağını bildirdi.

        MTB'den yapılan açıklamaya göre, Özcan, TMO Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan ile TMO tarafından arpa ve buğday alımlarının yapıldığı noktaları ziyaret etti.

        Buğday alım noktalarındaki çalışmalar hakkında bilgi alan MTB Başkanı Özcan, TMO'nun bu yıl da Türkiye genelinde daha önce alım yapılan 600'ün üzerindeki noktada faaliyet göstereceğini ifade etti.

        Başkan Özcan, randevulu alım sisteminin anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

        Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarım sektöründe yoğun bir çalışma sürecine girildiğini ifade eden Başkan Özcan, "Toprağa emek veren, üretimiyle ülkemizin gıda arz güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Yeni dönemin üreticilerimiz, sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - TMO alımları sürdürüyor

        Malatya'da bir hafta önce arpa hasadı, şu an ise Arguvan bölgesinde buğday hasadı başladığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Üreticimizin ve besicilerimizin mağdur olmaması için Malatya'da hasat edilen arpa ve buğdayı alımları TMO Malatya Şubesi tarafından devam ediyor. Bu yıl yüksek bir rekolte bekleniyor. Ülkemiz ve ilimiz açısından stratejik olarak çok önemli. Bu yıl ilimizde üretilen arpa ve buğdayın tamamını TMO periyodik olarak alımlarına devam edecek. Randevu almada herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca günlük alınan hububat randevularının tamamı gün içerisinde TMO tarafından alınmaktadır. Müracaat eden her çiftçi ürününü TMO Malatya Şube Müdürlüğünün belirlemiş olduğu lokasyon ve noktalara getirip ürünü teslim ediyor. Bu yıl tahmini arpa ve buğdayda rekoltemiz yüksek. Alımlarla ilgili son ürünün hasat gününe dek TMO alımları devam edecektir. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ve Malatya Şube Müdürümüz Şeref Aslan'a teşekkür ediyorum."

        Başkan Özcan, üreticilerin randevu konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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