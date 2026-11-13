Malatya'da kağıt yüklü kamyonetin kasasında yangın çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kağıt yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Özal Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan kağıt yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Maddi hasara yol açan yangın anı ise başka bir kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.