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        Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

        Malatya'da hava sıcaklarının yükselmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

        Malatya'da hava sıcaklarının yükselmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentin işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde ve Sanat Sokağı'nda yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

        Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki Sümer Park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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