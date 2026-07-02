Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

Malatya'da hava sıcaklarının yükselmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde ve Sanat Sokağı'nda yoğunluğun az olduğu gözlemlendi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki Sümer Park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

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