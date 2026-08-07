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        Malatya'da "Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı" kortejle başladı

        Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı" kapsamında sporcular ile vatandaşlar kortejde pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Malatya'da "Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı" kortejle başladı

        Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı" kapsamında sporcular ile vatandaşlar kortejde pedal çevirdi.


        İnönü Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, "Malatya yeniden küllerinden doğdu, ayağa kalktı. Artık şimdi spor, kültür, turizm, ekonomi ve ticaret zamanı. Malatya'yı tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de yarışların ilkini düzenlediklerini belirterek, korteje 1000 bisikletli, yarışlara ise ulusal ve uluslararası 650 sporcunun katıldığını söyledi.


        Er, yarın ulusal, pazar günü ise uluslararası bisiklet yarışlarının yapılacağını belirterek, "Temel hedefimiz gençlerimizi spora yöneltmek ve bisikletle tanıştırmak. Malatya sporun merkezi olacak dedik ve ciddi spor yatırımlarımız var." diye konuştu.


        Kayseri'den yarışlara katılmak için kente gelen 9 yaşındaki Duygu Başar ise "Buraya yarışmak için geldim. Parkurda bisiklet sürdüm bence gayet güzeldi. Hedefim yarışmada klasman birincisi olmak." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından bisikletliler İnönü, Kışla ve Mehmet Buyruk Caddesi'nden Beydağı Tabiat Parkı'na pedal çevirdi.

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