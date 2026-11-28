Manisa'nın Selendi ilçesinde hayatını kaybeden 59 yaşındaki Diş Tabibi Ahmet Doğraroğlu, görev yaptığı Selendi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Selendi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İlknur Doğraroğlu'nun eşi ve bir çocuk babası Ahmet Doğraroğlu için ilk olarak evinde helallik alındı. Ardından görev yaptığı Selendi Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Ata Çerkezoğlu kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından dua edildi.

Hastanedeki törenin sona ermesiyle Doğraroğlu'nun cenazesi Selendi Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Doğraroğlu, gözyaşları arasında Selendi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Cenaze törenine Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Mustafa İzci, Yeni Parti Selendi İlçe Başkanı Zeki Özkan, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Genç'in yanı sıra mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.