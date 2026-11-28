Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ülker, Yusuf Şimşek, Çağrı Yıldırım
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Oulare, Kadir Seven, Mehmet Manış, Mehmet Özcan (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Hikmet Çiftçi, Batuhan İşçiler, Ozan Can Kökçü (Dk. 85 Bardhi), İlkan Sever (Dk. 74 Khan), Alhaft (Dk. 62 Zivkovic)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, (Dk. 46 Batuhan Yayıkçı), Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Elitim (Dk. 82 Baran Başyiğit), Soner Aydoğdu (Dk. 67 Eyüp Akcan), Boutrah, Lincoln, Halil Akbunar (Dk.16 Saranic), Iheanacho
Gol: Dk. 27 Emirhan Başyiğit (Vanspor) Dk. 38 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk.1 Ertuğrul Ersoy, Dk. 83 Saranic (Bursaspor) Dk. 10 Oulare, Dk. 52 Mehmet Özcan, Dk. 83 Zivkovic (Vanspor)
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