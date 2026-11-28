AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bedesten Salonu'ndaki toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, kadınların Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Kadınların siyasetin her döneminde önemli sorumluluklar aldığını ifade eden Arınç, siyasetin yalnızca makam ve unvanlardan ibaret olmadığını, hayatın her alanında temsil edilen bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut da kadın kollarının teşkilat çalışmalarına katkısına dikkati çekerek, Manisa'da göreve geldiklerinde yaklaşık 143 bin olan üye sayısının 170 bine ulaştığını bildirdi.

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İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ise kadınların siyasette önemli sorumluluklar üstlendiğini, insan odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Zehra Eren ve Nevruz Elmadağ ve partililer katıldı.