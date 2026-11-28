STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Yusuf Şimşek

ARTI DEĞER VAN SPOR FK: Abdulsamed - Oulare, Sinan Osmanoğlu, Kadir, Batuhan, Mehmet Özcan, Hikmet, Alhalft (Dk. 62 Zivkovic), Ozan Kökçü 8Dk. 85 Bardhi), Mehmet Manış, İlkan (Dk. 74 Khan)

BURSASPOR: Kerem - Rahmetullah, Ertuğrul, Emirhan (Dk. 46 Batuhan), Tural Bayramov, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Eyüp), Elitin (Dk. 82 Baran), Halil Akbunar (Dk. 16 Saranic), Lincoln Henrique, Boutrah, Iheanacho

GOLLER: Dk. 27 Emirhan (Kendi kalesine) (Van Spor), Dk. 38 Iheanacho (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Saranic (Bursaspor), Oulare, Mehmet Özcan, Zivkovic (Van Spor)

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TRENDYOL 1'inci Lig'de lider Bursaspor deplasmanda Artı Değer Van Spor FK ile berabere kaldı: 1-1. Van ekibinin iç saha maçlarını oynadığı Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 27'nci dakikada Emirhan'ın kendi kalesine golüyle öne geçti. Bursaspor yıldız golcüsü Iheanacho ile 38'inci dakikada eşitliği yakaladı. Bu sezon forma giydiği 16 maçta 15'inci kez gol atarak rekor tazeleyen Bursasporlu Iheanacho toplamda 19 gole ulaştı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 36, Van Spor 17 yaptı.

27'nci dakikada Artı Değer Van Spor FK öne geçti. Orta sahadan uzun topu ceza sahası sol çaprazından Sinan Osmanoğlu kafayla kale önüne indirdi, Emirhan ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı: 1-0.

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30'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun sağdan ortasına Lincoln Henrique'nin arka direkte indirdiği topa Iheanacho'nun şutu kaleci Abdulsamed'ten döndü, dönen topa aynı futbolcunun kale önünden vuruşunda defansta Batuhan gole izin vermedi.

35'inci dakikada Bursasporlu Boutrah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

38'inci dakikada skor eşitlendi. Henrique'nin ortasını Saranic kale önüne çevirdi, Iheanacho gelişine bomboş dokundu: 1-1.

90+2'nci dakikada Vanspor'un kullandığı kornerde Oulare'nin kafa vuruşu yan direkten döndü.

Maç bu skorla sona erdi.