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        Gençler yeşil dönüşümü sahada öğrenecek

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ortaklığında yürütülen 250 bin avro AB hibeli EmpowerED Projesi kapsamında sanayi kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri imzalandı. Öğrenciler, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm uygulamalarını fabrikalarda yerinde inceleyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Gençler yeşil dönüşümü sahada öğrenecek

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ortaklığında yürütülen 250 bin avro AB hibeli EmpowerED Projesi kapsamında sanayi kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri imzalandı. Öğrenciler, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm uygulamalarını fabrikalarda yerinde inceleyecek.

        Törende konuşan Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, üniversite ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin öğrencilerin mesleki gelişimi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

        Öğrencilerin teorik bilgilerini üretim sahasında deneyimlemelerinin ve işletmelerin tecrübelerinden yararlanmalarının önemine dikkat çeken Karaboran, Manisa OSB'nin proje kapsamında üniversite ile işletmeler arasındaki iletişimin kurulmasına, saha ziyaretlerinin koordinasyonuna ve sanayinin beklentilerinin eğitim süreçlerine aktarılmasına destek vereceğini ifade etti.

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        İşletmelerden alınacak geri bildirimlerin eğitim içeriklerinin sektörün güncel ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydeden Karaboran, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasına ve sanayinin gelişimine değer katacağını vurguladı.

        Rektör Kibar: "Ortak bir yatırım olarak görüyoruz"

        MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise üniversitesanayi iş birliğinin gençlerin mesleki gelişimi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından önemine işaret etti.

        Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini gençlerin geleceğine yönelik ortak bir yatırım olarak gördüklerini belirten Kibar, "EmpowerED ile öğrencilerimizin akademik bilgilerini üretim sahasındaki deneyimle buluşturmayı, yeşil dönüşüm süreçlerini yerinde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında geliştirilecek eöğrenme platformunu öğrencilerimizin yanı sıra firma temsilcilerimizin ve çalışanlarının da erişimine açarak bu iş birliğini sürekli bir öğrenme ortamına dönüştürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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        Kibar, projeye katkı sunan Manisa OSB'ye ve fabrikalarının kapılarını gençlere açarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak sanayi kuruluşlarına teşekkür etti.

        250 bin avro AB hibesiyle uluslararası proje

        Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında 250 bin avro hibe desteği alan EmpowerED Projesi, Türkiye, Almanya, Yunanistan, Portekiz ve Polonya'dan altı kurumu bir araya getiriyor. Proje, yükseköğretim öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek akademik eğitimi sanayinin güncel ihtiyaçlarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

        Proje kapsamında düzenlenecek saha ziyaretlerinde öğrenciler; enerji ve su kullanımı, ham madde verimliliği, atıkların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim gibi konulardaki uygulamaları işletmelerde inceleyecek. Sektör profesyonellerinden doğrudan bilgi edinecek öğrenciler, akademik bilgilerini gerçek üretim süreçleriyle ilişkilendirme fırsatı bulacak.

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        Farklı disiplinlerden öğrencilerin katılımıyla yürütülecek çalışmalar sayesinde üretim süreçleri teknik, çevresel, ekonomik ve yönetsel boyutlarıyla ele alınacak.

        Eöğrenme platformuyla bilgi paylaşımı yaygınlaşacak

        Proje kapsamında geliştirilecek eöğrenme platformuyla saha ziyaretlerinde edinilen deneyimlerin çevrimiçi eğitimlerle desteklenmesi planlanıyor. Uluslararası proje ortaklarının katkılarıyla hazırlanacak içerikler, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanlarında bilgi ve becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

        Öğrencilerin yanı sıra firma temsilcilerinin, firma çalışanlarının ve Manisa OSB personelinin de kullanımına açılması planlanan platform, akademik bilgiyle sanayinin deneyimini bir araya getirecek.

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        İmzalanan iş birliği protokolleriyle öğrencilerin uygulamalı öğrenme olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra MCBÜ ile sanayi kuruluşları arasında uzun vadeli eğitim, araştırma ve uluslararası proje iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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