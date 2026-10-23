Unutulmaya yüz tutan oyunlar okul bahçelerinde hayat buluyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinlikleri kapsamında Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulunu ziyaret eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, öğrencilerin geleneksel çocuk oyunlarına katılımını takip etti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinlikleri kapsamında Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulunu ziyaret eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, öğrencilerin geleneksel çocuk oyunlarına katılımını takip etti.
Ziyaret sırasında okulda gerçekleştirilen etkinlikleri inceleyen Demirtaş ve Kanyılmaz, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitimöğretim faaliyetleri ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen geleneksel oyunların yaşatılmasının ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Etkinliklerle öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmelerinin, paylaşmalarının ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirmelerinin amaçlandığı belirtildi.
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