GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında

Yangına, 32 itfaiye ve orman söndürme, 11 emniyet, 6 teknik ve 3 sağlık ekibi ile 132 personelle etkin şekilde müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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