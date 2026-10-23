GÜNCELLEME - Manisa'da akü fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altında
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.
- Valilikten açıklama
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunusemre ilçesindeki MOSB'de faaliyet gösteren işletmedeki yangının saat 20.28 sıralarında meydana geldiği belirtildi.
Yangına, 32 itfaiye ve orman söndürme, 11 emniyet, 6 teknik ve 3 sağlık ekibi ile 132 personelle etkin şekilde müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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