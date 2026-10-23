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        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın (2)

        1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa’da İnci Akü Fabrikası’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 22 araç, 52 personel ve 12 su tankeriyle çalışmalara katılırken, Manisa ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Asit tankerine yakın bir noktada çıkan yangının çıkış sebebi belirlenmezken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

        Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZCAN/MANİSA,

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