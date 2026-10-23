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        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan İnci Akü fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, yangına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Manisa'da İnci Akü farikasında yangın

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan İnci Akü fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, yangına müdahale sürüyor.

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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