Manisa'da İnci Akü farikasında yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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