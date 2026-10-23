Manisa'da akü fabrikasında yangın çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 23.10.2026 - 21:03 Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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