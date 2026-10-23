Arçelik, 200 milyon avroluk yatırımla Manisa'da çamaşır makinesi işletmesini açtı

Koç Topluluğu'na bağlı Arçelik'in yaklaşık 200 milyon avro yatırımla devreye aldığı Manisa Çamaşır Makinesi İşletmesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Koç Topluluğu'nun 100 yıllık geçmişiyle Anadolu'nun dört bir yanında üretim, emek ve değerlerinin küresel düzeyde tanınmasına katkı sağlayan bir topluluk olduğunu söyledi.

Manisa'nın tarihi ve ekonomik birikimine değinen Özkan, Sardes Antik Kenti'nin antik dönemde ekonomik değerlerin üretildiği ve dünyayla paylaşıldığı, ilk paranın basıldığı yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

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Özkan, Manisa'nın tarımsal üretimden elde edilen hasılayı sanayiye dönüştürme konusunda köklü ve gurur verici bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, kentin sanayi alanındaki gelişimine de dikkati çekti.

Milli sanayi stratejisinin inovasyonu, AR-GE'yi, küresel piyasalara hitap etmeyi, çevre dostu üretimi ve sosyal boyutu esas aldığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Koç Topluluğu gibi sanayi dönüşümünü temin etmiş olan topluluklar, milli sanayi stratejisinin gerçek uygulayıcıları, hatta lokomotifi ve rehberidir. Bu yönde de bu temayülün, bu icraatın artarak devam etmesi hepimizin temennisi. Bu yönden de bu güncel konjonktürel olarak sürdürülebilir bir ekonomik düzenin oluşturulup icra edilmesinde bu tür firmalarımız üstün rol oynamaktadır. Gerçekten hem çevreci değerlerin korunması, doğal kaynakların korunması, enerji kaynaklarımızın en optimum, en verimli şekilde korunarak yüksek derecede bir katma değerin oluşturulması yönünde topyekün bir seferberlik lazımdır."

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Dünyadaki rekabet gücünün en önemli unsurlarından birinin değerler olduğunu vurgulayan Özkan, üretim ve alın teriyle zenginleşmenin ve kalkınmanın esas alınması gerektiğini anlattı.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen ise merhum Vehbi Koç'un Ankara'da attığı temellerin üzerinde gelişen topluluğun yolculuğunun, Cumhuriyetin ekonomik ve toplumsal gelişimiyle birlikte şekillendiğini söyledi.

100 yıldır yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülkenin kalkınmasına katkı sağladıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güven ve uzun vadeli bakış açımızla teknolojiye ve insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Arçelik'in son beş yılda Türkiye'de gerçekleştirdiği yaklaşık 458 milyon avroluk yatırım ve bugün açılışını yaptığımız, yaklaşık 200 milyon avro yatırımla hayata geçirilen Manisa Çamaşır Makinesi İşletmemiz bu yaklaşımımızın somut göstergeleri. Topluluğumuzun 100. yılında işletmemizin açılışını gerçekleştirirken, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı üretim kültürünü ve sanayi birikimini ileri teknolojilerle buluşturuyoruz."

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- "İşletmemizde üretimimizin yüzde 44'ünü 106 ülkeye ihraç ediyoruz"

Arçelik CEO'su Can Dinçer de 71 yıldır ülkeye değer katmak için çalıştıklarına dikkati çekti.

1959'da Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini ürettiklerini anımsatan Dinçer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O gün üretim bandından günde 15 makine çıkıyordu şimdi ise Manisa'da her 6 saniyede bir çamaşır makinesi üretiyoruz. 10 ülkeye yayılan bir üretim ağına sahibiz. Küresel çamaşır makinesi pazarı 2026 yıl sonunda yaklaşık 144 milyon adetlik satış hacmine ve 67,5 milyar dolarlık perakende satış değerine ulaşması bekleniyor. Bu pazara hizmet veren önemli üretim merkezlerimizden biri olan Manisa'da, Türkiye'nin mühendislik birikimini küresel üretim deneyimimiz ve ileri teknolojilerle bir araya getiriyoruz. Yıllık 4 milyona yakın üretim kapasitesine sahip işletmemizde üretimimizin yüzde 44'ünü 106 ülkeye ihraç ediyoruz. Ayrıca Manisa'da da enerji ve su verimliliğine odaklanıyoruz. Kampüsümüzdeki güneş enerjisi santralimiz, işletmemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 46'sına eşdeğer elektrik üretiyor. Yağmur suyu depolama sistemimizle de su tüketimini azaltıyoruz. Doğrudan sera gazı emisyonlarını yüzde 95 oranında düşürdük. Genel otomasyon seviyesinin yüzde 75'e ulaştığı işletmemizde, malzeme taşımada kullandığımız otomatik yönlendirmeli araçlar ve üretimde yararlandığımız robotik sistemlerle verimliliği artırırken, çalışma arkadaşlarımızın fiziksel yükünü de azaltıyoruz. Manisa'da hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar, mühendislik ve teknolojiyi kaynakların verimli kullanımı ve insan emeğiyle buluşturan üretim anlayışımızı yansıtıyor."

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Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tesiste yürütülen çalışmalar incelendi.

Açılışa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Koç Holding ve Arçelik yöneticileri ve çalışanları katıldı.

- Manisa Çamaşır Makinesi İşletmesi

Şirketin 2021 yılında devraldığı üretim kampüsünde yaklaşık 200 milyon avro yatırımla hayata geçirilen işletme, küresel üretim ağının önemli merkezlerinden biri olarak konumlanıyor. 92 bin metrekarelik alana kurulu yeni tesis, Arçelik'in 13 ülkede 38 tesise yayılan küresel üretim deneyimini ileri otomasyon, dijitalleşme ve AR-GE yetkinlikleriyle bir araya getiriyor.

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Şirket, Manisa'daki çamaşır makinesi ve buzdolabı işletmelerinde toplam yaklaşık 1800 kişiye istihdam sağlıyor.