Manisa'da 78 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), karşılıksız çek işlemleri ve bu kapsamdaki benzer 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B.’yi yaptıkları çalışmayla yakalayıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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