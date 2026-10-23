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        Manisa'da 78 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

        MANİSA'da hakkında karşılıksız çek düzenleme ve benzeri suçlardan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B. (48) jandarma operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Manisa'da 78 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

        MANİSA'da hakkında karşılıksız çek düzenleme ve benzeri suçlardan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B. (48) jandarma operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), karşılıksız çek işlemleri ve bu kapsamdaki benzer 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B.’yi yaptıkları çalışmayla yakalayıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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