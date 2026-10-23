Sarıgöl'de eğitimde köklere bağlı gelecek vurgusu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Dört Eylül İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri değerlendirildi. Geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkısı, kültürel değerlerin yaşatılması ve oyunların eğitim süreçlerine dâhil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların kültürel değerlerini tanıyarak geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

REKLAM

Demirtaş, "Çocuklarımızın köklerinden beslenerek geleceğe hazırlanmasını hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve katkıları büyük önem taşımaktadır" dedi.