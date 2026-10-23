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        Manisalılar Neşet Ertaş türküleriyle unutulmaz bir gece yaşadı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Neşet Ertaş Anma Günü" programında, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş sevilen eserleriyle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Manisalılar Neşet Ertaş türküleriyle unutulmaz bir gece yaşadı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Neşet Ertaş Anma Günü" programında, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş sevilen eserleriyle anıldı.

        Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Hasan Başkaya yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, usta sanatçının Türk halk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserleri seslendirdi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser boyunca vatandaşlar da türkülere hep birlikte eşlik etti. Programın sonunda Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Koro Şefi Hasan Başkaya'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Anma etkinliği, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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