Manisa FK, teknik direktör Maestro ile anlaştı

‎Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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