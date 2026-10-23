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        Demirci'ye doğal gaz müjdesi: Bekleme kararı geri çekiliyor

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci'de doğal gaz çalışmalarının başlayabileceğini açıklayarak, "Üstyapı sorumluluğu ilçe belediyesinde kalmak kaydıyla doğal gaz Demirci'ye gelebilir" dedi. Dutlulu, ilçede bu yıl 12 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağını da duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Demirci'ye doğal gaz müjdesi: Bekleme kararı geri çekiliyor

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci'de doğal gaz çalışmalarının başlayabileceğini açıklayarak, "Üstyapı sorumluluğu ilçe belediyesinde kalmak kaydıyla doğal gaz Demirci'ye gelebilir" dedi. Dutlulu, ilçede bu yıl 12 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacağını da duyurdu.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Toplantıda ilçeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi veren Dutlulu, doğal gaz çalışmalarının önünü açacaklarını belirtirken, bu yıl 12 kilometre sıcak asfalt yapılacağını açıkladı.

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        İlçe programı kapsamında toplantı öncesinde esnafı da ziyaret eden Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

        "Doğal gaz için bekleme yazısını geri çekeceğiz"

        Demirci'nin ihtiyaçlarına değinen Başkan Besim Dutlulu, doğal gaz çalışmalarının başlamasıyla yollarda kazı kaynaklı sorunlar yaşanabileceğini ancak doğal gazın ilçe için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

        Altyapı çalışmaları nedeniyle üstyapı ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın üstyapı ve asfalt sorumluluğunu üstlenebileceklerini ifade ettiğini aktardı.

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        Dutlulu, "En azından şubat ayına kadar beklenmesi yönünde bir yazı yazmıştık, o yazıyı geri çekeceğiz. Soma'da doğal gaz ekiplerinin işi bittiğinde, ne zaman uygun olursa üstyapı sorumluluğu ilçe belediyesinde kalmak kaydıyla doğal gaz Demirci'ye gelebilir" diye konuştu.

        Demirci'de geçmiş yıllarda yaşanan altyapı sorunlarının ardından üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Dutlulu, göreve geldikten sonra ilçede 7 kilometre sıcak asfalt yapıldığını, son iki yılda ise 100 kilometre soğuk asfalt çalışmasının tamamlandığını ifade etti.

        İlçenin doğu kısmında bulunan 12 kilometrelik yol için ihale yapıldığını ve firmanın çalışmaları üstlendiğini kaydeden Dutlulu, "Şimdi Alaşehir asfaltı buraya gelecek ve bu sene 12 kilometre asfalt yapacağız" dedi.

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        Soğuk asfalt çalışmalarının standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Dutlulu, yolların kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Demirci'ye kültür merkezi müjdesi

        Demirci'nin sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Dutlulu, gençlerin ilçede kalmasını sağlayacak yaşam alanlarının önemine işaret etti.

        Eski Ziraat Bankası binasının bulunduğu alanda kültür merkezi projesi planladıklarını açıklayan Dutlulu, projeyi seçim dönemine kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. İlçenin mahallelerine yönelik desteklerin süreceğini belirten Dutlulu, muhtarlarla iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.

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        Muhtarları çalışma arkadaşları olarak gördüklerini ifade eden Dutlulu, "Biz muhtarları sadece bir makam olarak değil, doğrudan çalışma arkadaşımız olarak görüyoruz. Sizlere hak ettiğiniz değeri ve payı vermeye devam edeceğiz" dedi.

        Başkan Kara: "Besim Başkanımızdan razıyım"

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, ilçeye verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Siyasette önemli olanın hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kara, farklı siyasi partilerde olsalar da ortak hedeflerinin Manisa'ya ve Demirci'ye hizmet etmek olduğunu söyledi.

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        Kara, "Besim Başkanımla yaklaşık 15 aydır büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Ben Demirci Belediye Başkanı olarak kendisinden razıyım, Allah da razı olsun. Kavga ederek, tartışarak hiçbir hedefe varılmaz. Ayrışmadan, birleşerek hareket etmeliyiz" diye konuştu.

        Önlerindeki süreçte de iş birliğini sürdüreceklerini belirten Kara, Demirci'ye yönelik hizmetlerin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle devam edeceğine inandığını ifade etti.

        Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Dutlulu, daha kapsamlı bir toplantıyla mahallelerin ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde değerlendireceklerini belirtti.

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        Program kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Demirci'ye hizmet sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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