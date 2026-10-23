Laleli'ye yeni çocuk kültür ve sanat merkezi yapılıyor

Yunusemre Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hizmete açmaya hazırlanıyor. Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Semih Balaban, tam gün eğitim verecek merkezin, çocuklara nitelikli bir eğitim ortamı sunarken ailelere de ekonomik destek sağlayacağını belirtti.

Yunusemre Belediyesi, çocukların eğitimine ve ailelerin yaşamına katkı sunan sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Balaban, merkezin Öğretmenler Günü'nde hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Dört sınıfın yanı sıra uyku odası, yemekhane, bahçe, etkinlik alanı ve ofisin yer alacağı merkez, 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Geniş ve ferah bir alanda hazırlanan tesis, çocuklara uygun bir eğitim ortamı sunarken ailelerin de çocuk bakım ve eğitim giderlerini daha uygun şartlarda karşılamasına katkı sağlayacak.

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Yunusemre Belediyesi'nin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan çocukların sayısı, son iki buçuk yılda 90'dan 510'a yükseldiğini ve Laleli'de açılması planlanan merkez, belediyenin mevcut merkezlerine eklenecek sekizinci merkez olacağını söyleyen Başkan Balaban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "75. Yıl ve Laleli mahallelerimizin kesişim noktasında güzel bir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizi daha açmak üzereyiz. Çalışmalarda son noktaya gelindi. Dört sınıfımız olacak ve 100 evladımız burada belediyemizin sunduğu uygun şartlarda hizmet alacak. Buranın ferah ve geniş bir alan olması hem velilerimiz hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından önemli. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar merkezimizi tamamlayıp açarak bir eğitimci başkan olarak eğitim camiamıza da hediye vermek istiyoruz. Çocuklarımızın burada eğitime başlamasını, velilerimizin de ekonomik ve sosyal anlamda rahat bir nefes almasını istiyoruz. İki buçuk yıl içerisinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizde öğrenci sayımızı 90'dan 510'a ulaştırdık. Bu bizim için önemli bir rakam. Hem velilerimiz rahat bir nefes alıyor hem de çocuklarımız mutlu oluyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda halka doğrudan dokunmak; kreşler, dershaneler, kafeler ve sosyal donatılarla mümkün oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."