Demirci Kaymakamı Bayram'dan esnafa cuma ziyareti

Manisa’nın Demirci ilçesinde Kaymakam Fatih Bayram, ilçe emniyet müdürü ile birlikte gelenekselleştirdiği cuma ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar ile birlikte her cuma günü düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarını sürdürdü.

Kaymakam Bayram, programı dahilinde ilçedeki Kuyumcular, Terziler ve Yağcılar sokaklarında faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında dükkanlarda esnafla sohbet eden Kaymakam Bayram, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Bayram, bu tür temasların ilçedeki toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve gönül bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

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Kaymakam Fatih Bayram, ilçenin gelişimine katkı sunmak ve vatandaşların huzur ile refahını artırmak amacıyla saha ziyaretlerine, esnaf ve vatandaşların görüşlerini yerinde dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.