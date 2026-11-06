GÜNCELLEME - Manisa'da annesini ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Zanlının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve hayatını kaybeden ağabeyinin kanser hastası olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hülya A. ve Hüseyin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.