Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz, yeni dönemin yol haritasını açıkladı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, dört yıllık dönemde savunma sanayisinden ihracata, yeşil dönüşümden istihdama kadar hayata geçirilen projeleri değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Yılmaz, "Başarılarla yetinmeyeceğiz, hizmet ve projelerimizin çok daha üzerine çıkacağız" diyerek üretim, ihracat ve istihdamı güçlendirme mesajı verdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında oda hizmet binasında gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm kahramanların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, 20222026 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemin hedefleri ele alındı.

REKLAM

Toplantıda meclis üyelerine hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa’nın sanayi altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, oda olarak kentin ekonomik gücünü artırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Manisa TSO’nun üye odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi kapsamında gerçekleştirilen dış izleme ve değerlendirme denetimleri sonucunda odanın akredite oda olma yetkinliğini koruduğunu kaydetti.

REKLAM

Üyelerin ticari işlemlerini kolaylaştırmak, hizmet süreçlerini geliştirmek ve kamu kurumlarıyla koordinasyonu artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birliklerinin üyelere yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Savunma sanayisinden ihracata yeni fırsatlar

Manisa sanayisinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki gücünü artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarıyla Manisalı üreticileri bir araya getirdiklerini söyledi.

REKLAM

Bu buluşmaların yüksek teknolojiye dayalı üretim ve yeni tedarik fırsatları açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, uluslararası ticaret heyetleri, sektörel fuarlar ve Ticaret Bakanlığı destekli URGE projeleriyle firmaların yeni pazarlara ulaşmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

Makine, kalıp, plastik enjeksiyon ve metal işleme sektörlerinde yürütülen çalışmaların ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, amaçlarının yurt dışı ziyaretlerini yeni siparişlere, ticari anlaşmalara ve sürdürülebilir ihracat ilişkilerine dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğine destek

REKLAM

Manisa TSO’nun enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına da değinen Yılmaz, Enerji Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Ofisi açmaya hak kazanan Türkiye’deki üç odadan biri olduklarını belirtti.

Oda bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Merkezi aracılığıyla işletmelere enerji etütleri, enerji yönetimi, karbon emisyonlarının azaltılması ve uluslararası çevre düzenlemelerine uyum konularında teknik hizmetler sunulduğunu aktaran Yılmaz, merkezin Manisa sanayisinin sürdürülebilir üretim kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

İşletmelerin enerji performanslarını iyileştirmelerine ve karbon ayak izlerini azaltmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, yeşil dönüşümün sanayinin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

REKLAM

Mesleki eğitim ve kadın istihdamına katkı

Nitelikli iş gücünün sanayinin gelişiminde belirleyici rol oynadığını ifade eden Yılmaz, İŞKUR ve TOBB MEYBEM iş birlikleriyle mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti. Manisa TSO’nun hami okul olarak desteklediği Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gelişimine de katkı sağladıklarını belirten Yılmaz, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları aracılığıyla girişimciliğin desteklendiğini söyledi.

Sanayide Kadın Eli Projesi ile kadınların üretim hayatında daha aktif rol almalarının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, mesleki eğitimi sanayinin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

REKLAM

Manisa’ya yeni imkanlar

Avrupa Birliği projeleri, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri ve kamu kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde Manisa iş dünyasına yeni imkanlar sunulduğunu belirten Yılmaz, yeşil dönüşüm, girişimcilik, mesleki eğitim, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki projelerin hem işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirdiğini hem de kentin uluslararası iş birliği ağını genişlettiğini kaydetti.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, Manisa’nın ekonomik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

REKLAM

Konuşmasında yeni dönemin hedeflerini de paylaşan Yılmaz, Manisa TSO’nun başarısının yalnızca gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısıyla değil, bu çalışmaların iş dünyasına ve topluma sağladığı katkılarla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Bir işletmenin yeni bir pazara ulaşmasının, bir gencin meslek edinmesinin, bir kadının sanayide istihdam fırsatı yakalamasının ve bir firmanın enerji maliyetlerini düşürmesinin en değerli kazanımlar arasında yer aldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız dört yıllık süreçte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok önemli çalışmalara imza attık. Ancak bizler elde ettiğimiz başarılarla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ve projelerin çok daha üzerine çıkmak, odamızın kurumsal gücünü daha da artırmak ve üyelerimize daha fazla değer üretmek için çalışacağız. Hedefimiz Manisa’mızın üretim gücünü daha yüksek katma değerle buluşturmak, işletmelerimizin uluslararası rekabet kapasitesini artırmak, gençlerimize ve kadınlarımıza yeni fırsatlar oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler geliştirmektir."

REKLAM

Yılmaz, konuşmasının sonunda Meclis Başkanı Ümit Türek başta olmak üzere meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, meslek komitelerine, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarına, oda çalışanlarına, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlara ve tüm üyelere teşekkür etti.

Manisa TSO’nun Manisa için üretmeye, geliştirmeye ve birlikte başarmaya devam edeceğini belirten Yılmaz’ın konuşmasının ardından toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve yeni döneme ilişkin hedeflerin değerlendirilmesiyle sona erdi.