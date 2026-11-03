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        Manisa'da ambulans ve traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta taşıyan ambulansla traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2026 - 00:22 Güncelleme:
        Manisa'da ambulans ve traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta taşıyan ambulansla traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 45 E 6063 plakalı ambulans Köprübaşı ilçesi Demirci-Salihli kara yolunda, M.K. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle birlikte ambulansta bulunan 2 acil tıp teknisyeni ve hasta ile traktörde bulunan İ.K. yaralandı.

        Ekiplerce Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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