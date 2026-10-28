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        Şehzadeler'de cumhuriyet coşkusu engel tanımadı

        Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi öğrencileri, şiirler, halk oyunları ve ritim gösterileriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler ve aileleri, bayram sevincini birlikte yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Şehzadeler'de cumhuriyet coşkusu engel tanımadı

        Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi öğrencileri, şiirler, halk oyunları ve ritim gösterileriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler ve aileleri, bayram sevincini birlikte yaşadı.

        Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Tilkisüleymaniye Engelli Bakım Merkezi öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, renkli görüntülere ve duygu dolu anlara sahne oldu.

        Merkez binasında gerçekleştirilen kutlama programında özel öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı sevincini hazırladıkları gösterilerle sahneye taşıdı. Ezbere okudukları Cumhuriyet şiirleriyle alkış alan öğrencilerin ardından Efe’nin halk oyunları gösterisi ve ritim grubunun performansı büyük beğeni topladı.

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        Çocuklarının yeteneklerini ve sahnedeki performanslarını gururla izleyen aileler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Programın finalinde ise öğrenciler, öğretmenler, aileler ve davetliler birlikte sahneye çıktı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla müzik eşliğinde dans eden katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

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