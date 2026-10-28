TURBELDAK üyeleri, Spil Dağı'nın tarihi patikalarında yürüdü

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi üyeleri, Tarihi Oduncu Yolu’ndan başlayarak Geyik Pınarı Çeşmesi, Seyir Terası ve Bayraktepe’yi kapsayan rotada doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Spil Dağı eteklerinde düzenlediği doğa yürüyüşünde katılımcıları tarihi patikalar ve eşsiz manzaralarla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK tarafından hafta sonunda düzenlenen yürüyüş, Yaz Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert’in sevk ve idaresinde, Haydar Atilla’nın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Osmanlı döneminde şehrin yakacak odun ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Tarihi Oduncu Yolu patikasından başlayan yürüyüşte katılımcılar, çam ağaçlarının gölgesinde orman havasını soluyarak Spil Dağı’nın doğal güzelliklerini keşfetti. Orman içindeki patikaları takip eden doğaseverler, Geyik Pınarı Çeşmesi’ne ulaştıktan sonra Seyir Terası ve Bayraktepe güzergâhını takip ederek etkinliği tamamladı.

REKLAM

Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, "TURBELDAK olarak çok keyif aldığımız, doğayla iç içe olduğumuz bir gün geçirdik. Tarihi izleri, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları bir araya getiren Spil Dağı rotamızda etkinliğimizi keyifli hatıralarla tamamladık. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.