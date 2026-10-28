Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri TURBELDAK üyeleri, Spil Dağı'nın tarihi patikalarında yürüdü

        TURBELDAK üyeleri, Spil Dağı'nın tarihi patikalarında yürüdü

        Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi üyeleri, Tarihi Oduncu Yolu'ndan başlayarak Geyik Pınarı Çeşmesi, Seyir Terası ve Bayraktepe'yi kapsayan rotada doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        TURBELDAK üyeleri, Spil Dağı'nın tarihi patikalarında yürüdü

        Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi üyeleri, Tarihi Oduncu Yolu’ndan başlayarak Geyik Pınarı Çeşmesi, Seyir Terası ve Bayraktepe’yi kapsayan rotada doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.

        Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Spil Dağı eteklerinde düzenlediği doğa yürüyüşünde katılımcıları tarihi patikalar ve eşsiz manzaralarla buluşturdu.

        Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK tarafından hafta sonunda düzenlenen yürüyüş, Yaz Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert’in sevk ve idaresinde, Haydar Atilla’nın rehberliğinde gerçekleştirildi.

        Osmanlı döneminde şehrin yakacak odun ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Tarihi Oduncu Yolu patikasından başlayan yürüyüşte katılımcılar, çam ağaçlarının gölgesinde orman havasını soluyarak Spil Dağı’nın doğal güzelliklerini keşfetti. Orman içindeki patikaları takip eden doğaseverler, Geyik Pınarı Çeşmesi’ne ulaştıktan sonra Seyir Terası ve Bayraktepe güzergâhını takip ederek etkinliği tamamladı.

        REKLAM

        Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, "TURBELDAK olarak çok keyif aldığımız, doğayla iç içe olduğumuz bir gün geçirdik. Tarihi izleri, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları bir araya getiren Spil Dağı rotamızda etkinliğimizi keyifli hatıralarla tamamladık. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şehzadeler'de cumhuriyet coşkusu engel tanımadı
        Şehzadeler'de cumhuriyet coşkusu engel tanımadı
        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz, yeni dönemin yol haritasını...
        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz, yeni dönemin yol haritasını...
        Somaspor'da kötü gidişat devam ediyor
        Somaspor'da kötü gidişat devam ediyor
        Manisalı gençler yaşlıları yalnız bırakmıyor
        Manisalı gençler yaşlıları yalnız bırakmıyor
        Manisa'da organik süt sektörünün geleceği ele alındı
        Manisa'da organik süt sektörünün geleceği ele alındı
        Manisa'da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu
        Manisa'da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu