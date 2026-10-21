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        Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları Manisa'da yankılandı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren anısına konser düzenlendi. Programda, usta sanatçının hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki koro, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları Manisa'da yankılandı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren anısına konser düzenlendi. Programda, usta sanatçının hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki koro, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’i, ölüm yıl dönümünde düzenlenen özel bir konserle andı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Koro Konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener’in katıldığı anma gecesine, Zeki Müren’in dostu, ses sanatçısı Göksenin Çakmak da eşlik etti.

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        Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren’in sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Usta sanatçının şarkılarına salondaki vatandaşlar da eşlik ederken, konser boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

        Anma gecesinde, sanatçının yaşamından ve sanat yolculuğundan kesitler de izleyicilerle paylaşıldı. Zeki Müren’in unutulmaz film sahneleri ve kendi sesinin eşlik ettiği görüntüler sahneye yansıtıldı. Sanatçının sahne üslubunu ve kendine özgü yorumunu yansıtan gösteriler de geceye renk kattı.

        Gecenin sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, koro şefi Aylin Eralp Demirbek’e çiçek takdim etti. Anma konseri, sanatseverlerin alkışlarıyla sona erdi.

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