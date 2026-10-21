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        Salihli ve Alaşehir'de KPSS öncesi kritik toplantı

        Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Salihli ve Alaşehir'de KPSS öncesi kritik toplantı

        Manisa’nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar ele alındı.

        ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Koordinasyon Kurulu Başkanı Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Ayrıca sınav öncesinde, sınav günü ve sınav sonrasında ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

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        Toplantıda, adayların sınav sürecini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

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