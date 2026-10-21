Yunusemre'de muhtarlar Günü buluşması

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarları ve aileleriyle Yunus Emre Kültür Parkı'nda bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda muhtarların gününü kutlayan Balaban, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Programa Başkan Balaban'ın eşi Serap Balaban, belediye başkan yardımcıları Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, Ali Kuyumcu ve Seyit Ali Özmen ile Muhtarlık İşleri Müdürü Gizem Yıldız da katıldı.

Muhtarlarla yakından ilgilenen Balaban, mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların beklentilerinin karşılanmasında muhtarlarla iletişim ve dayanışma içinde çalışmaya önem verdiklerini belirten Balaban, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne vurgu yaptı.

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Başkan Balaban, "Muhtarlarımız, doğrudan demokrasinin temsilcileridir. Kendi güçleriyle seçiliyorlar. Bizler de Yunusemre Belediyesi olarak muhtarlarımızla her zaman iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Biz her zaman halkın ve muhtarların emrindeyiz" dedi.