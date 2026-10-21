Yunusemre'de 2027 bütçesi kabul edildi

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde 2027 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi kabul edildi. Spil Mahallesi’nde yıllardır yaşanan ısınma sorununun çözümüne yönelik doğal gaz yatırımlarını kapsayan protokol ise tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündemdeki 7 madde görüşülürken, 2027 Performans Programı oy birliğiyle kabul edildi.

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Toplantıda, 2027 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli’nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 2027 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ise CHP, YENİ Parti ve İYİ Parti’nin kabul, AK Parti ve MHP’nin çekimser oylarıyla meclisten geçti.

Spil Mahallesi için ortak karar

Meclis toplantısında, Spil Mahallesi’ne yönelik doğal gaz şebeke yatırımları da gündeme geldi. Yatırımların yapım tarihinden itibaren 10 yıl içinde deplase edilmesinin gerekmesi durumunda tüm maliyetlerin belediye tarafından karşılanmasını öngören protokol, oy birliğiyle kabul edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kararın tüm partilerin katkısıyla oy birliğiyle alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spil Mahallesi sakinlerinin yaşadığı ısınma sorununun çözümüne destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.

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Başkan Balaban, "Spil Mahallesi’ne hayırlı olsun. Bu kararın alınmasında tüm partilerimizin katkısı var. Mahallemizde yıllardır yaşanan ısınma sorununun çözümü adına ortak irade ortaya koyan bütün partilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıda, Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda yapılması kararlaştırıldı.