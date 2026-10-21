Turgutlu'nun yatırımları için 'Bedeli ne olursa olsun' dedi

Turgutlu’ya 2026 yılında 3,2 milyar TL’lik yatırım kazandırıldığını açıklayan Belediye Başkanı Çetin Akın, yaklaşık 100 milyon TL’lik araç yatırımı yaptıklarını ve yıl sonuna kadar 310 bin metrekare parke taşı döşemeyi hedeflediklerini belirterek, "Ben bu yatırımı siyasi kaygılardan dolayı kaybedemezdim. Bedeli ne olursa olsun bu yatırımı kaçırmayacaktım, kaçırmadım" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen yemek programında konuşan Başkan Çetin Akın, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekti. Vatandaşlara ve muhtarlara siyasi parti ayrımı yapmadan hizmet sunduklarını belirten Akın, "Sizler demokrasinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesisiniz. Çünkü mahallede yaşayan hemşerilerimize en yakın olan sizlersiniz. Ben kapılarımı hiçbir zaman siyasete açmadım. Benim kapıma gelen herkes o makamda ağırlandı, derdi dinlendi. İmkanlar doğrultusunda yapabildiğimiz yapıldı. Yapamadığımızda ‘yapamıyoruz’ dedik ama hiçbir hemşerimize ‘sen hangi partilisin’ diye sormadık. Hiçbir muhtarıma da bunu yapmadık" dedi.

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"Turgutlu tarihinde böyle bir yatırım görmedi"

Turgutlu’da özellikle enerji, doğal gaz ve su altyapısındaki ihtiyaçların giderilmesi için yatırımların önemine değinen Akın, 2025 yılında kentte 13 trafonun yandığını, yaşanan sorunlar nedeniyle vatandaşların elektronik eşyalarının zarar gördüğünü ve zaman zaman enerji kesintileri yaşandığını söyledi. Sanayi bölgelerinin enerji sorunlarının çözümü için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Akın, farklı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu yatırımları GDZ’e, MASKİ’ye, Telekom’a ve doğal gaz şirketine yaptırmasaydık sorunlarımız daha da büyüyecekti. Bu yıl enerji altyapısında çok önemli mesafe katettik. Sanayi bölgelerimizin enerji sorunlarını çözdük. Turgutlu’ya yalnızca 2026 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, Telekom, GDZ ve doğal gaz şirketi aracılığıyla 3,2 milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Turgutlu tarihinde böyle bir yatırım görmedi. Ben bu yatırımı siyasi kaygılardan dolayı kaybedemezdim. Bedeli ne olursa olsun bu yatırımı kaçırmayacaktım ve kaçırmadım."

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Belediyenin araç filosuna 100 milyon TL'lik yatırım

Belediyenin araç filosunu güçlendirmek amacıyla 2026 yılında bir greyder, bir bekolayder, iki kamyon, bir otobüs, zabıta ekipleri için dört binek araç ve üç traktörün envantere kazandırıldığını belirten Akın, araç yatırımlarının yaklaşık 100 milyon TL değerinde olduğunu söyledi.

Eski araçların bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Akın, "Bu zor şartlarda paramızı yatırıma ayırmadan araç ve gerecimizi güçlendirdik. Çünkü araçların tamir masrafları şu anda ödediğimiz kredilerin çok üzerindeydi. Bu araçları yaklaşık 100 milyon TL değerinde yatırım yaparak Turgutlu Belediyesinin envanterine kazandırdık. Bu sayede işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

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Yıl sonuna kadar 310 bin metrekare parke taşı döşenecek

Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerinde devam eden yol çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akın, yıl sonuna kadar toplam 310 bin metrekare parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmasının tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kırsal mahallelerde 35 bin metrekare, mevcut yolların onarımında 50 bin metrekare ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 75 bin metrekarelik parke taşı çalışmasının sürdüğünü belirten Akın, belediyenin kaldırılan yolların yeniden döşenmesi için 50 bin metrekarelik ihale gerçekleştirdiğini, 100 bin metrekarelik yeni taş döşeme ihalesinde de süreçlerin tamamlandığını kaydetti.

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Ekiplerin şu anda Turgutlu’nun altı noktasında çalıştığını ifade eden Akın, çarşamba günü itibarıyla çalışmaların 10 noktada sürdürüleceğini söyledi. Ova yollarında bu yıl 110 kilometrelik asfaltlama hedefi belirlediklerini aktaran Akın, 90 kilometreye ulaştıklarını ve hava şartlarının elvermesi durumunda hedefi tamamlayacaklarını dile getirdi.

Kervan Yolu kasım ayı sonunda tamamlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kervan Yolu’nda yürütülen prestij caddesi projesi hakkında da bilgi veren Akın, Halil Kale Fen Lisesi’nden tren yoluna kadar uzanan 2,7 kilometrelik bölümün asfaltlama ve peyzaj çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirtti.

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Türkmen Yolu’nda sıcak asfalt çalışmalarının başlayacağını kaydeden Akın, Seyfi Demirsoy Sokak, Hanımeli Sokak, Tarabya Sokak ve Çamlıca Yolu’nun da önümüzdeki yıl sıcak asfaltla Kervan Yolu’na bağlanacağını ifade etti. Kent merkezindeki diğer güzergahlarda sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının da program dahilinde devam ettiğini söyledi.

Ergenekon Kavşağı Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Akın, Karayolları tarafından projenin üç kez revize edilmesi nedeniyle yaklaşık bir aylık gecikme yaşandığını belirtti. Projenin gelecek yıl nisan ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Akın, "Ancak bu gecikme bizden veya Büyükşehir Belediyemizden kaynaklanmadı. Karayolları projeyi üç defa revize etti. Biz bir işi yaparken doğru yapmak zorundayız. İki gün sonra aynı sorunlarla karşılaşacaksak o işi yapmanın anlamı yok. Ben yaptığımız işin güzel, kaliteli ve kalıcı olmasını istiyorum" dedi.

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"İlk defa maaş ödemekte zorlandım"

Belediyenin ekonomik durumuna da değinen Akın, merkezi bütçeden aktarılan kaynaklardaki düşüşün belediye maliyesini zorladığını söyledi. Geçen yıl eylül ayında 128 milyon TL, bu yıl aynı ayda 54 milyon TL kaynak aktarıldığını belirten Akın, ekim ayında ise geçen yıl 118 milyon TL olan tutarın bu yıl 74 milyon TL'ye gerilediğini ifade etti.

Akın, "Enflasyonu da düşündüğünüzde aradaki fark çok büyük. Yedi buçuk yılın sonunda ilk defa bu ay maaş ödemekte zorlandım. Ama biz hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Konuşmasının sonunda vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyen Akın, "Biz çalışıyoruz arkadaşlar, çalışmaya da devam edeceğiz. Elimizde sihirli değnek yok. Çok büyük bütçelerimiz de yok. Ama planımız var, ekibimiz var, çalışma azmimiz var. Hemşehrilerimizden tek ricam biraz sabırlı olmaları. Bu sabrın sonunda neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz Turgutlu için çalışmaya, muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.