Başkan Dutlulu'dan Kula'ya ziyaret

Kula ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz günlerde yangında evi zarar gören aile ve sanayi esnafıyla bir araya geldi. İlçedeki yol ve altyapı çalışmalarını inceleyen Dutlulu, kırsal mahalle muhtarlarına yangın söndürme tankerlerini teslim etti.

Kula programına Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretiyle başlayan Başkan Dutlulu, okul müdürü Ahmet Ali Okumuş ile görüştü. Okulun mevcut durumu, ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgi alan Dutlulu, eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yangında evi zarar gören aileye taziye ziyareti

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Dutlulu, geçtiğimiz haftalarda Seyitali Mahallesi 184. Sokak'ta meydana gelen ev yangınının ardından hayatını kaybeden Metin Balcı'nın ailesini de ziyaret etti. Yangın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren Balcı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Dutlulu, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ailenin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını belirten Dutlulu, aileye taziyelerini iletti.

Sanayi esnafının taleplerini dinledi

Kula sanayi bölgesinde esnafla bir araya gelen Başkan Dutlulu, işletme sahiplerinin talep ve önerilerini dinledi. Bölgedeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Dutlulu, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İlçede yapımı devam eden düğün salonunu da ziyaret eden Dutlulu, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişini değerlendirdi.

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TOKİ ve hastane yollarında asfalt hazırlığı

Kula'daki ulaşım yatırımları kapsamında 2. ve 3. etap TOKİ konutlarının bulunduğu bölge ile Kula Devlet Hastanesi çevresindeki yollar inceleyen Başkan Dutlulu, önümüzdeki yıl yapılması planlanan asfaltlama çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Dutlulu, Kula Devlet Hastanesinden eski Selendi yoluna bağlanan ve hem TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar hem de hastaneye ulaşım sağlayanlar tarafından kullanılan güzergâhta da inceleme yaptı. Bölgede planlanan asfalt çalışmasının yanı sıra TOKİ konutlarının girişinde yapılması öngörülen kavşak düzenlemesi de gündeme geldi. İlgili birimlerle gerçekleştirilen değerlendirmelerde trafik akışı, ulaşım ihtiyaçları ve yol güvenliği konuları ele alındı.

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Kırsal mahallelere yangın söndrme tankeri desteği

Kula programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliğini de ziyaret eden Dutlulu, İtfaiye Amiri Vehbi Koç ve itfaiye personeliyle görüştü.

Mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, kırsal mahallelere hibe edilen yangın söndürme tankerleri muhtarlara teslim edildi. Sağlanan destekle, kırsal bölgelerde meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalenin kolaylaştırılması ve yangınlarla mücadelede yerel imkânların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Başkan Besim Dutlulu'nun Kula'daki ziyaret ve incelemelerinde eğitim, sosyal destek, ulaşım, belediye yatırımları ve yangınla mücadele konuları öne çıktı.