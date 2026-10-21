Kırsaldaki kadınlar için ücretsiz kanser taraması

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan yaklaşık 100 kadının Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) ücretsiz kanser taramasından yararlanmasını sağlıyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından bu yıl da hayata geçirilen çalışma, merkeze uzak mahallelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. 15 Ekim’de başlayan program kapsamında kadınlar, farklı günlerde gruplar halinde KETEM’e götürülüyor.

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen programdan Hacıhaliller, Aşağıçobanisa, Sancaklıiğdecik, Karaoğlanlı, Yeşilköy, Selimşahlar, Karaağaçlı, Karayenice ve Tilkisüleymaniye mahallelerinde yaşayan kadınlar yararlanıyor. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren KETEM’de uzman sağlık personeli tarafından meme kanserinde erken teşhis ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Sunumların ardından kadınlara gerekli tarama testleri uygulanıyor.

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Program kapsamında dün Yeşilköy ve Selimşahlar mahallelerinden gelen kadınlar, sağlık taramalarının ardından moral ve sosyal etkinlik amacıyla Şehzadelerpark’ı ziyaret etti. Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü ve Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan’ın da eşlik ettiği gezide kadınlar keyifli vakit geçirdi. Program, yemek ikramıyla sona erdi.

Çalışmayla kırsal mahallelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi, meme kanserine yönelik farkındalığın artırılması ve erken teşhisin öneminin vurgulanması hedefleniyor.