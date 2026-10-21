Turgutlu'daki servis durakları temizlenirken vatandaşlara da çağrıda bulunuldu

Turgutlu Belediyesi, kent genelindeki servis bekleme duraklarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenen durakların düzenli ve özenli kullanılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Turgutlu Belediyesi, kent genelinde ortak kullanım alanlarının temizliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarına kazandırılan servis bekleme duraklarının temizliği yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, durakların iç ve dış yüzeylerini temizleyerek daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağladı.

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Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeden servis bekleyebilmeleri amacıyla hizmete sunulan durakların temizliğinin korunmasına da dikkat çekildi. Ortak kullanım alanlarının uzun ömürlü olması ve vatandaşların bu alanlardan sağlıklı şartlarda yararlanabilmesi için durakların temiz ve özenli kullanılması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

"Servis bekleme duraklarının temiz kalması hepimizin sorumluluğunda"

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin daha temiz ve düzenli ortamlarda servis bekleyebilmeleri için duraklarımızda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz bu alanların temiz kalması hepimizin ortak sorumluluğunda. Turgutlu Belediyesi olarak temizlik çalışmalarımızı düzenli şekilde sürdürürken hemşehrilerimizden de duraklarımızı temiz ve özenli kullanmalarını, ortak kullanım alanlarımızın korunması konusunda duyarlılık göstermelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.