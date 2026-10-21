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        Bolu'daki otel yangınında ölen doktorun adı memleketindeki sağlık merkezinde yaşatılacak

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yaşanan yangında, 9 yaşındaki kızı Alya ile hayatını kaybeden diş hekimi Kübra Tonguç Altın'ın adı, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde açılan toplum ruh sağlığı merkezine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Bolu'daki otel yangınında ölen doktorun adı memleketindeki sağlık merkezinde yaşatılacak

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yaşanan yangında, 9 yaşındaki kızı Alya ile hayatını kaybeden diş hekimi Kübra Tonguç Altın'ın adı, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde açılan toplum ruh sağlığı merkezine verildi.

        Soma Belediyesince tahsis edilen ve Altın ile Tonguç ailelerinin desteğiyle tefrişatı tamamlanan merkez, düzenlenen törenle açıldı.

        Törende konuşan Soma Kaymakamı Ünal Koç, ailelerin acısını paylaştığını belirterek merkezde hastalara ailelerinden koparılmadan sağlık hizmeti sunulacağını, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da mülkiyeti belediyeye ait binayı meclis kararıyla Soma Devlet Hastanesine tahsis ettiklerini, hayırsever ailelerin katkılarıyla ilçeye önemli bir merkezin kazandırıldığını kaydetti.

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        Yangında eşi ve kızını yitiren Hilmi Altın ise tesisin hazırlanması için 1 yıldır çalıştıklarını dile getirerek, eşinin ve kızının hatırasını burada yaşatmak istediklerini söyledi. Merhum eşinin mesleğine verdiği emeği ve insanlara gösterdiği özeni herkesin çok iyi bildiğini anlatan Altın, "Hayatını çocuk diş hekimliğine, öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir insanın adının, yine insanlara hizmet eden bir yerde yaşayacak olması bizim için çok anlamlı. Bu merkezi, mesleğine gönülden bağlı bir hekimin hatırasıyla sizlere emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dr. Kübra Tonguç Altın'ın kız kardeşi Büşra Tonguç Boztepe de ablasının en büyük hayalinin kendi kliniğini açmak olduğunu dile getirerek, adının Soma'da insanlara umut olacak bir merkezde yaşatılacak olmasının acılarına teselli verdiğini dile getirdi.

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        Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezdi.

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