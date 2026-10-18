Demet Akalın Mardin'de Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi

Artuklu Fuar Alanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Akalın, "Çalkala", "Kulüp" ve "Yerinde Dur" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Akalın, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

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