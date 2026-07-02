Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı

        Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni takımının Bolu'daki kampında çalışmalara başlayan 30 yaşındaki Denic, Mardin 1969 Spor'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kendisini çok iyi hissettiğini aktaran deneyimli Sırp orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren hem kulüp çalışanları hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Bu, benim uyum sürecimi oldukça kolaylaştırdı. Mardin 1969 Spor ve şehir hakkında buraya gelmeden önce de çok güzel şeyler duymuştum. Geldikten sonra bunların ne kadar doğru olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

        Yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını kaydeden Denic, "İlk antrenmanımı gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Sezon boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Mardin'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını...
        Mardin'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını...
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        40 dereceyi aşan sıcakta zorlu mercimek mesaisi
        40 dereceyi aşan sıcakta zorlu mercimek mesaisi
        Mardin'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Mardin'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı