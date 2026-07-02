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        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Y.T. (72) yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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