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        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        E.T. (25) idaresindeki 35 KA 2578 plakalı hafif ticari araç, Kocasırt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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