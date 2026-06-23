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        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek verdi.

        Kırsal Damlalı Mahallesi'nde yangın kontrol altına alınırken, bazı evlerin eklentileri ile bahçeler zarar gördü.


        Ormanlık alanda devam eden yangına ise hem karadan hem de havadan helikopterle müdahale ediliyor.

        Mahallede yaşayan vatandaşlardan Nezir Özdemir, yangının başlamasıyla panikle evlerden dışarıya koştuklarını söyledi.

        Daha sonra yangının dağlık tarafa yayıldığını belirten Özdemir, "Allah kimsenin başına getirmesin. Ben kaç yıldır buradayım, ilk defa aşağıdan rüzgar geldiğini gördüm. Yangın mahalleye ulaşınca can havliyle herkes söndürmeye çalıştı. TOMA'ların da yardımıyla çalışmalar sürüyor." dedi.

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