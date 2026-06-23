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        Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürme çalışmasına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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