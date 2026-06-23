Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.



Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürme çalışmasına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

