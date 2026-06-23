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        Mardin'de bitkisel yağ yüklü tankerde kaza sonrası çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Derik ilçesinde bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Mardin'de bitkisel yağ yüklü tankerde kaza sonrası çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Derik ilçesinde bitkisel yağ yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

        Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Atlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bitkisel yağ yüklü tanker, refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tankerde yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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