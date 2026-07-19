Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 22:47 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 2081 plakalı otomobil ile 34 BBJ 58 plakalı hafif ticari araç, Midyat-Nusaybin kara yolunun kırsal Sivrice Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki Emin Ş. (42), Fatma Ş. (31), Şehmus K. (22), Ayşegül A. (17), Hiranur A. (14), Ramazan Ş. (10), Asiye Ş. (8) ile Yakup Ş. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Yakup Ş, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev finalde heyecan sürüyor!
        Dev finalde heyecan sürüyor!
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Trump: Ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Tuz Gölü'nde kalabalık aile
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 7 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 7 yaralı
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralan...
        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralan...
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Mardin'de bir genç serinlemek için girdiği barajda hayatını kaybetti
        Mardin'de bir genç serinlemek için girdiği barajda hayatını kaybetti
        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü
        Mardin'de baraj gölüne giren genç öldü