Kıraç, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Sanatçı Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.
Sanatçı Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Kıraç, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda Mardinli hayranlarıyla buluştu.
Kıraç, aralarında "Endamın Yeter" gibi sevilen şarkılarının yer aldığı geniş repertuvarını seslendirdi.
Sanatçının sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu bağ, geceye damga vururken müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Kıraç'ın sevilen parçalarıyla doyasıya eğlenen Mardinliler, festival akşamının tadını çıkardı.
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