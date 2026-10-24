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        Kıraç, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sanatçı Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Kıraç, Mardin'de Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sanatçı Kıraç, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Kıraç, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda Mardinli hayranlarıyla buluştu.

        Kıraç, aralarında "Endamın Yeter" gibi sevilen şarkılarının yer aldığı geniş repertuvarını seslendirdi.

        ​​​​​​​Sanatçının sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu bağ, geceye damga vururken müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

        Kıraç'ın sevilen parçalarıyla doyasıya eğlenen Mardinliler, festival akşamının tadını çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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