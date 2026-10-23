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        Havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Zihinsel engelli Canan S'nin (36) "kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlandığı" yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Canan S'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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