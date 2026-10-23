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        Mardin'de 8 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

        Mardin'de jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 8 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Mardin'de 8 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

        Mardin'de jandarma ekiplerince kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 8 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ekonomik kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 25 bin 600 paket bandrolsüz kaçak sigara, 21 bin 400 makaron, 460 elektronik sigara, 700 puro, 62 litre bandrolsüz içki, 41 kilogram çay, 28 cep telefonu ve 11 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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