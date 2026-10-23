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        Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Younan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mor İğnatius Yousuf III Younan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Süryani Katolik Patriği Mor İğnatious Younan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mor İğnatius Yousuf III Younan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Younan'ın Mardin Valiliğini ziyaret ederek Vali Tuncay Akkoyun ile görüştüğü belirtildi.

        Paylaşımda Younan'a ziyaretinde, Patrik Sekreteri Habib Mrad, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Orhan Çanlı, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Rızkullah Bayece, İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Münir Üçkardeş, Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Fuat Tokuç ve Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Genel Sekreteri Ferit Özaltun'un eşlik ettikleri kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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